Sono vicine a Portorico - Cruciverba

Soluzione 12 lettere : ISOLE VERGINI

Al governo; ciononostante, il 23 marzo 1976 i capi di stato riuniti a portorico per il summit del g7 gli prospettarono la probabile perdita di aiuti...

(ciboney, caribi e aruachi), le isole vergini furono così chiamate, in onore di sant'orsola e delle sue seguaci vergini, da cristoforo colombo, che le... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

