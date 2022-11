Sono spesso in pendenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono spesso in pendenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TETTI

Significato/Curiosita : Sono spesso in pendenza

Indicano la pendenza con una percentuale. il termine pendenza è un termine usato anche in geometria analitica. rappresentazione di diverse pendenze e relative...

Vedi tetto (disambigua). disambiguazione – "tetti" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi tetti (disambigua). un tetto con tegole in laterizio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con sono; spesso; pendenza; sono attaccate alla slitta di Babbo Natale; Quelli esterni non sono dipendenti diretti; sono più vaste dei balconi; _ de Tenerife _ de la Palma: sono nelle Canarie; Lo... alza spesso il beone; Ci si chiede spesso che cosa ci sia dietro; spesso ; I n liquore spesso usato dal pasticciere; Il De Valera che si batté per l indipendenza dell Eire; Lieve pendenza del terreno; Curva in forte pendenza ; Tratti di fiume in forte pendenza ; Cerca nelle Definizioni