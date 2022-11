Lo sono molti Santi scolpiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono molti Santi scolpiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : BENEDICENTI

Significato/Curiosita : Lo sono molti santi scolpiti

Per emulazione, la sensazione di trovarsi nello spazio della chiesa. molti dei santi mostrano le ferite del loro martirio, e anche il duca, nell'elmo ammaccato...

Mondovì, anno 1866. benedicènti, alberico, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. benedicenti, alberico, in enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con sono; molti; santi; scolpiti; Quelli di ricerca sono titoli post-universitari; Lo sono le native di Hammamet; Lo sono i Tir; Le loro notizie sono sempre molto attendibili; La città vicina a Parigi con tombe di molti re; Sfiora molti caselli; Prefisso di molti sali; Per molti quello principale è la cena; È il simbolo del pellegrinaggio nella città di santi ago di Compostela; Salpano per ritornare in porto... appesanti ti; La Sua santi tà buddista; L aureola sulla testa dei santi ; L animale che ci ricorda gli addominali scolpiti ; Stampati, scolpiti nella memoria; Tipo di pane... con gli addominali scolpiti ; L animale degli addominali scolpiti ; Cerca nelle Definizioni