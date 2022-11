Sono al latte o fondenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono al latte o fondenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Sono al latte o fondenti

Precisamente: "fondente": polvere di cacao, burro di cacao, zucchero e vaniglia; "al latte": come sopra, ma con aggiunta di latte condensato o latte in polvere;...

Una scatola di cioccolatini una scatola di cioccolatini un cioccolatino è un piccolo prodotto da cioccolateria costituito per la maggior parte di cioccolato...