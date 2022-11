Sollevare le vele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sollevare le vele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ISSARE

Significato/Curiosita : Sollevare le vele

Invitati salirono a bordo all'ultimo momento. il 10 agosto 1628 il vasa issò le vele per il suo viaggio inaugurale poco al largo del porto di stoccolma dove...

Pompa ad aria. il tubo è coassiale ad una corda che serve per calare o issare a bordo il palombaro nonché a comunicare con la superficie attraverso degli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

