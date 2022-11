Situato all aperto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Situato all aperto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ESTERNO

Significato/Curiosita : Situato all aperto

Le pleiadi, uno dei più famosi ammassi aperti. un ammasso aperto è un gruppo di stelle nate insieme da una nube molecolare gigante, e ancora unite dalla...

esterno – ruolo del baseball esterno – ruolo del calcio a 5 esterno – ruolo dell'hockey esterno – luogo nella terminologia cinematografica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con situato; aperto; Corridoio situato tra il cortile e il portone; situato a est; situato a ovest abbreviazione; situato a sud; Pranzetto all aperto ; Un fuoco all aperto ; Lo è il bocciolo appena aperto ; Luogo all aperto con banchi di frutta e verdura; Cerca nelle Definizioni