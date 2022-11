La sigla del Ministero della Farnesina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sigla del Ministero della Farnesina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : MAE

Significato/Curiosita : La sigla del ministero della farnesina

"ministero degli affari esteri" rimanda qui. se stai cercando ministeri di altri paesi, vedi ministero degli affari esteri (disambigua). il ministero degli...

mae – cratere sulla superficie di venere mae – codice iso 639-3 della lingua bo-rukul maè – torrente della provincia di belluno (italia) mae – gruppo musicale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con sigla; ministero; della; farnesina; La sigla dell acido ribonucleico; sigla per i vini; Era la sigla dell Urss... per i russi; sigla delle supernove; È sinonimo di ministero ; ministero della Salute o anche ministero della _; Ha un suo ministero ; Un tempo, il ministero degli ospedali; Le vittime della mattanza; Gli speleologi si insinuano in quelle della Terra; La città della Maserati; Osso che forma l impalcatura della spalla; Ministero della farnesina ; Quello degli Esteri ha sede alla farnesina ; Quello degli Esteri è alla farnesina ; La farnesina ... in breve; Cerca nelle Definizioni