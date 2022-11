Siede in testa all elefante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Siede in testa all elefante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CORNAC

cornac è un comune francese di 364 abitanti situato nel dipartimento del lot nella regione dell'occitania. il comune di cornac si trova nel nord-est del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con siede; testa; elefante; siede a palazzo Madama; Consente di risiede re in uno Stato straniero; Possiede la Mini; La regione dell Asia in cui risiede va il Dalai Lama; Attesta to di pagamento; Protesta in cui si occupano spazi pubblici; Un contesta tore degli Anni 60; Lavora con l elmetto in testa ; La città sarda con la torre dell elefante ; Fare il verso dell elefante ; Siede in testa all elefante ; Cartone animato su un elefante monarca; Cerca nelle Definizioni