Serie di spettacoli operistici - Cruciverba

Soluzione 14 lettere : STAGIONE LIRICA

Significato/Curiosita : Serie di spettacoli operistici

Tradizioni operistiche di innegabile importanza e valore, il genere è nato e si è sviluppato in italia, paese che per questo possiede il maggior numero di teatri...

(ford). prima rappresentazione: 26 dicembre (9 rappresentazioni). 1922 stagione lirica gianni schicchi di giacomo puccini. direttore: ettore panizza. interpreti:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

