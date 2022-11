Scosse violente, strappi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scosse violente, strappi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STRATTONI

La Richter classifica le scosse telluriche; Quello sismico è una serie di lievi scosse ; scosse tta nervosa; scosse ad agosto; Entrato violente mente in contatto; violente bande armate; Litigare violente mente: prendersi a pesci in __; Gettare via violente mente; Lo sport in cui sono previsti gli strappi ; Spinto con strappi violenti; strappi al regolamento; Rimedio contro gli strappi ;