La scienza che studia i caratteri dai tratti somatici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La scienza che studia i caratteri dai tratti somatici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : FISIOGNOMICA

Significato/Curiosita : La scienza che studia i caratteri dai tratti somatici

Folli" la fisiognomica o fisiognomonica è una disciplina pseudoscientifica che attraverso la fisiognomia o fisiognomonia pretende di dedurre i caratteri psicologici...

esempi di fisiognomica di criminali, secondo cesare lombroso: "rivoluzionari... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

