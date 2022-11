Sbiancato in volto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sbiancato in volto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CEREO

Significato/Curiosita : Sbiancato in volto

Una buona penna" / sa scrivere bene); l'effetto per la causa ("è sbiancato in volto" / "si è spaventato"); il contenente per il contenuto ("bere un bicchiere"...

Associazioni che ne curano la manutenzione, l'adornamento e la sfilata. cereo o cannalora per la festa di sant'agata, piazza duomo (catania) processione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con sbiancato; volto; Smorto, sbiancato ; Coinvolto in un reato commesso; Involto di banconote; Il risvolto della sovraccoperta di un libro; Filo avvolto su rocchetti; Cerca nelle Definizioni