Il Santo che protegge automobilisti e viaggiatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Santo che protegge automobilisti e viaggiatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CRISTOFORO

Significato/Curiosita : Il santo che protegge automobilisti e viaggiatori

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cristoforo colombo (disambigua). cristoforo colombo (in latino: christophorus columbus; in spagnolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con santo; protegge; automobilisti; viaggiatori; Un santo del 2 maggio; santo ne indiano insensibile al dolore; Un Francesco santo ; Il santo al quale è dedicata la sagra paesana; Il sistema che protegge l organismo; protegge dal sole la barca lasciata all ormeggio; protegge la mano dello spadaccino; Il bag che protegge in automobile; Marchio automobilisti co; La Casa automobilisti ca che produceva la Due cavalli; Casa automobilisti ca romena; La Casa automobilisti ca di Corsa e Astra; Un convoglio di viaggiatori ... nel deserto; Alloggio per viaggiatori ; I viaggiatori ... che si allevano; Si snoda tra i viaggiatori che aspettano i bagagli; Cerca nelle Definizioni