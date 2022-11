Un sale per saldature - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sale per saldature. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BORACE

Significato/Curiosita : Un sale per saldature

saldatura specifiche per l'alluminio, in particolare la tecnica tig (tungsten inert gas), in modalità alternata; la saldatura avviene per mezzo di un...

Il borace o tetraborato di sodio, anticamente noto col nome di tinkal o borace veneziano, è un importante composto del boro. le forme più note sono il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

