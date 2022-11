Il sale che si butta per la pasta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sale che si butta per la pasta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GROSSO

Significato/Curiosita : Il sale che si butta per la pasta

Pontoglio, hanno ricevuto la de.c.o. piatto tipico della bergamasca: pasta: farina, semola di grano duro, uova, sale. ripieno: pasta di salame, carne di manzo...

grosso – comune italiano in provincia di torino mato grosso – stato del brasile mato grosso do sul – stato del brasile monte grosso – massiccio montuoso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

