Il sacco che funge da lenzuolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sacco che funge da lenzuolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : COPRIPIUMINO

Significato/Curiosita : Il sacco che funge da lenzuolo

Come un lenzuolo con una bocca simile a un becco d'anatra e una calotta cranica incernierata che può aprire per rivelare il suo cervello. il suo vero...

Negozio a istanbul, affidato allo stesso ahmet. ispirandosi ad un set copripiumino fantasia visto su una rivista italiana, nel 1973 zorlu crea il e lancia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con sacco; funge; lenzuolo; Una striscia usata per chiudere il sacco ; Fu nuora di Isacco ; Generò Isacco ; Il no del cosacco ; Costruzione aperta sui lati che funge da copertura; Attore che in un film funge solo da contorno; Figura femminile che funge da colonna; funge da attributo nel discorso; Il lenzuolo in cui fu avvolto il corpo di Gesù; lenzuolo funebre; Il lenzuolo con il volto di Cristo, custodito a Torino; Il lenzuolo che avvolse Gesù; Cerca nelle Definizioni