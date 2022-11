Un ristretto gruppo di persone privilegiate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ristretto gruppo di persone privilegiate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ELITE

Significato/Curiosita : Un ristretto gruppo di persone privilegiate

elite – videogioco di simulazione spaziale ducati elite – motocicletta prodotta dalla ducati elite model management – agenzia di moda francese elite –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Un gruppo di soldati... fuori sede; L esibizione dal vivo di un gruppo ; gruppo di opere dello stesso ciclo; Un fattore del gruppo sanguigno; persone importanti; C è tra due persone in sintonia; Le persone cui vogliamo bene; Razze di persone spregevoli; Una cerchia ristretta di persone privilegiate ; Le classi privilegiate ; Classi privilegiate ;