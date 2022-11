Recipiente di coccio per l olio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recipiente di coccio per l olio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ORCIO

Significato/Curiosita : Recipiente di coccio per l olio

Scaldino di coccio riempito di braci vive, la s-cionfetta. successivamente, la scomodità d'intingere in un unico recipiente (soprattutto per colui o coloro...

Cercando il dipinto di salvador dalí, vedi orcio (dalí). nella cantina dell'abbazia di monte oliveto maggiore. l'orcio (dal lat. urceus) è un termine usato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

