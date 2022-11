Le racchette per avanzare sulla neve fresca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le racchette per avanzare sulla neve fresca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CIASPOLE

Significato/Curiosita : Le racchette per avanzare sulla neve fresca

Con l'andare del tempo queste rudimentali racchette da neve subirono una lenta, ma costante evoluzione che le portò, soprattutto nelle regioni dove il...

ciaspole moderne. ciaspole tradizionali. le racchette da neve (o caspe, ciaspe, ciaspole oppure anche ciastre) sono uno strumento che consente di spostarsi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

