Quello giallo si prepara con lo zafferano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello giallo si prepara con lo zafferano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RISOTTO

Significato/Curiosita : Quello giallo si prepara con lo zafferano

Un piatto che deriva dalla tipica zuppa di pane raffermo e verdure che si prepara tradizionalmente in alcune zone della toscana, in particolare nella zona...

Conosciuto di milano. si tratta di un risotto i cui ingredienti principali, oltre a quelli necessari per preparare un risotto in bianco, sono lo zafferano, dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

