Quelle parallele non hanno punti in comune - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : RETTE

Significato/Curiosita : Quelle parallele non hanno punti in comune

Perpendicolare in comune nelle tre geometrie. nella geometria iperbolica le rette possono divergere, ed è quindi possibile trovare molte rette parallele (cioè...

Due rette nel piano possono essere: incidenti se hanno un unico punto in comune. un caso particolare di rette incidenti si ha quando le due rette formano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

