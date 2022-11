Quando si sviluppa, si allarga la città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quando si sviluppa, si allarga la città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EDILIZIA

Significato/Curiosita : Quando si sviluppa, si allarga la citta

Ficium che significa "fare", "costruire", "realizzare". edilizia a firenze è sotto il nome di edilizia che ricadono tutte quelle opere, lavorazioni e interventi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con quando; sviluppa; allarga; città; Casca quando è matura; quando è grosso è agitato; Si esprimono quando cadono le stelle; quando arriva... gli indisciplinati tremano; sviluppa te verticalmente; Stendere e sviluppa re una teoria; Molto sviluppa ti in superficie; __ di calcio e di potassio: sviluppa no acetilene; Come gi abiti allarga ti in basso; allarga re le gambe; allarga re, ingrandire; Curva che si avvolge su se stessa allarga ndosi; La città con Cannaregio; La città natale di D Annunzio; La città della Maserati; La città vicina a Parigi con tombe di molti re;