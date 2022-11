Può essere a legna o a microonde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere a legna o a microonde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FORNO

Significato/Curiosita : Puo essere a legna o a microonde

Potato, o jacket potato, specialità culinaria anglosassone, è una grande patata farcita. essa può essere cotta nel forno a legna, nel microonde o grigliata...

Stai cercando altri significati, vedi forno (disambigua). un forno a legna con dentro una pizza in cottura il forno è una costruzione, generalmente una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con essere; legna; microonde; Uno sbilancio che può essere ... mentale; Dovere e potere : servili = essere e avere : x; essere dello gnosticismo; essere degni; Le usano i falegna mi; È tra Milano e legna no; Attrezzi per sgrossare legna me; legna me minuto per accendere il fuoco; Congegno che nel forno crea le microonde ; Ci sono a microonde ; Dispositivo di cui è dotato il forno a microonde ; I più moderni sono a microonde ;