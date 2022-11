Può dire di star bene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può dire di star bene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DANAROSO

Significato/Curiosita : Puo dire di star bene

Chiedere di tornare indietro. la figura si limita a dire loro un indovinello ("cos'è che il male non può avere e senza cui il bene non può vivere")...

Sigismondo d'austria detto il danaroso (innsbruck, 26 ottobre 1427 – innsbruck, 4 marzo 1496) è stato duca d'austria e reggente del tirolo e dell'austria... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

