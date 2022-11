Un propulsore nell acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un propulsore nell acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ELICA

Significato/Curiosita : Un propulsore nell acqua

Disambiguazione – "propulsore" rimanda qui. se stai cercando l'arma da lancio primitiva, vedi propulsore (arma). il motore è una macchina capace di trasformare...

Altri significati, vedi elica (disambigua). monumento raffigurante un'elica l'elica (o elica propulsiva o propulsore ad elica) è un organo intermediario... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altri significati, vedi elica (disambigua). monumento raffigurante un'elica l'elica (o elica propulsiva o propulsore ad elica) è un organo intermediario... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con propulsore; nell; acqua; Un propulsore nell acqua; Gruppo propulsore non turbo degli aerei; Struttura che sorregge il gruppo propulsore di un aereo; Un gruppo propulsore aereo; Un corpo nell occhio; Il partito in cui militò Marco Pannell a; Colorato col pennell o; Dormono nell e culle; Una capanna sull acqua ; Carnivoro acqua tico con la pelliccia fittissima; Turbinosi corsi d acqua ; Sostanza che si dissocia in ioni se disciolta in acqua ;