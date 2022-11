Proclama i siti Patrimonio dell umanità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Proclama i siti Patrimonio dell umanità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : UNESCO

Significato/Curiosita : Proclama i siti patrimonio dell umanita

Un cospicuo patrimonio artistico e architettonico: i suoi monumenti d'epoca romana e longobarda sono stati dichiarati dall'unesco patrimonio mondiale dell'umanità...

Es.unesco.org. (ru) sito ufficiale, su ru.unesco.org. (ar) sito ufficiale, su ar.unesco.org. (zh) sito ufficiale, su zh.unesco.org. unesco / unescofrench... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con proclama; siti; patrimonio; dell; umanità; Viene proclama to dal governo in casi di pericolo eccezionale; Si proclama alla fine del concorso; Il papa Sarto che fu proclama to Santo nel 1954; proclama i siti Patrimonio dell umanità; Il dispositi vo a lato; Lo è un dispositi vo che dialoga con l utente; Lo è un dispositi vo che dialoga con l utente; Il cantante di Penso positi vo; Compongono il patrimonio storico e artistico di uno Stato; Il patrimonio del contribuente; La consistenza d un patrimonio ; Ha molti siti dichiarati patrimonio dell Umanità; L aria pesante dell e giornate estive afose; Le lettere dell e sigle; È la mèta dell a nostra gita 4731 Treviso; L inizio dell estate; __ contro l umanità ; Affliggono l umanità ; Ha molti siti dichiarati Patrimonio dell umanità ; Ha molti siti Patrimonio dell umanità ; Cerca nelle Definizioni