In preda ai fumi del vino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In preda ai fumi del vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EBBRO

Significato/Curiosita : In preda ai fumi del vino

Spagna. nel 1400 a toledo, la leggenda narra che un fabbro, in preda ai fumi del vino, temprò una lama di acciaio damasco nell'urina dei cavalli di un vicino...

Il battello ebbro (le bateau ivre) è una poesia di arthur rimbaud del 1871. l'opera si compone di venticinque quartine alessandrine, e descrive in prima... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Lo è ogni animale preda tore; Un ambita preda dei pescatori d altura; Il protagonista di preda tor; Depreda ti... e privati di tutto; Pesce ottimo affumi cato; Città del Vietnam sulle rive del fiume dei Profumi ; Profumi ; Per i profumi eri sono essenziali; vino passito del Friuli; Zona produttrice di un vino ; Un vino bianco della Romagna; vino del Modenese;