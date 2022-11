Pranzetto all aperto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pranzetto all aperto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PICNIC

Significato/Curiosita : Pranzetto all aperto

Dice di una cosa particolarmente riuscita o comunque eccellente: "un pranzetto coi fiocchi, una vacanza coi fiocchi." colpo di fulmine l'espressione...

Cercando altri significati, vedi picnic (disambigua). colazione sull'erba, édouard manet (1863) con il termine picnic si identifica quel tradizionale pasto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con pranzetto; aperto; Un pranzetto in campagna; Un pranzetto sul prato; Un pranzetto al l aperto; Un pranzetto all'aperto; Un fuoco all aperto ; Lo è il bocciolo appena aperto ; Luogo all aperto con banchi di frutta e verdura; Vi si recita all aperto ; Cerca nelle Definizioni