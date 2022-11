Porto sul Canale di Suez - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porto sul Canale di Suez. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Porto sul canale di suez

Penisola del sinai, tra porto said (bûr sa'îd) sul mar mediterraneo e suez (al-suways) sul mar rosso. taglia l'omonimo istmo di suez, permettendo la navigazione...

said – scrittore tedesco di origine iraniana abdallah said – calciatore egiziano adi said – calciatore bruneiano ahmed said – calciatore egiziano edward...