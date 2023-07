Piegata a semicerchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piegata a semicerchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARCUATA

Significato/Curiosita : Piegata a semicerchio

Settembre 1996. «d'oro, alla vite al naturale, nodrita in punta a sinistra, piegata a semicerchio, fruttata di un grappolo d'uva di porpora, centrale, pampinosa... Macracantha arcuata (fabricius, 1793) è un ragno appartenente alla famiglia araneidae. è l'unica specie nota del genere macracantha. il nome deriva dal...

