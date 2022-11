Permettere, approvare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permettere, approvare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CONSENTIRE

Significato/Curiosita : Permettere, approvare

Qui tacet, consentire videtur è una locuzione latina che significa chi tace, sembra acconsentire. in senso giuridico l'espressione è silenzio-assenso che... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Qui tacet, consentire videtur è una locuzione latina che significa chi tace, sembra acconsentire. in senso giuridico l'espressione è silenzio-assenso che... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con permettere; approvare; Non permettere contatti; Lo sportello per permettere al micio di entrare in casa; approvare il comporta mento di qualcuno; approvare festosamente con entusiasmo; Disapprovare vivamente; Un modo di disapprovare ; Cerca nelle Definizioni