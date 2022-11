Permette di collegarsi con zone in capo al mondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette di collegarsi con zone in capo al mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 19 lettere : TELEFONO SATELLITARE

Permette di collegarsi con zone in capo al mondo

Quest'attività permette di controllare ampi settori dell'economia dall'impresa al commercio e all'agricoltura, spesso con la connivenza di aree della pubblica...

"telefono satellitare fisso" o "telefono fisso satellitare". se invece è un telefono mobile è chiamato più specificatamente "telefono satellitare mobile"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

