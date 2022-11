Parigi : Senna = Bordeaux : x - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parigi : Senna = Bordeaux : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GARONNA

Significato/Curiosita : Parigi : senna = bordeaux : x

"grande parigi" (in francese grand paris), conta infatti circa 12 milioni di persone. la città si trova nel nord della francia, su un'ansa della senna, posizione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi garonna (disambigua). la garonna (in francese garonne; in occitano, catalano e spagnolo garona) è un grande... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

