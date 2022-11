Pareggiare una superficie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pareggiare una superficie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RASARE

Significato/Curiosita : Pareggiare una superficie

Lavoro complementare, dopo l'aratura, per sminuzzare le zolle e pareggiare la superficie, preparando definitivamente il letto di semina, tuttavia può essere...

Blancharde e patricia interpreta sua madre dee dee, ruolo per cui è costretta a rasare i capelli.

Altre definizioni con pareggiare; superficie; Il pareggiare di un deficit; Si versa per pareggiare i conti; pareggiare una siepe; In finanza, aggiunte di denaro per pareggiare ; Saliti in superficie ; Salire in superficie ; Molto sviluppati in superficie ; La sua linea è una spirale che taglia i meridiani sulla superficie terrestre con lo stesso angolo; Cerca nelle Definizioni