Paolo Poli : fiorentino = Giorgio Gaber : x - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Paolo Poli : fiorentino = Giorgio Gaber : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MILANESE

Significato/Curiosita : Paolo poli : fiorentino = giorgio gaber : x

Ponte e giorgio prezioso. la canzone d'autore italiana, nel corso degli anni, ha mostrato artisti degni di nota come fabrizio de andré, giorgio gaber (quest'ultimo...

milanese (relativo a milano) può riferirsi a: cotoletta alla milanese – piatto tipico della città risotto alla milanese – altro piatto tipico della città... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

