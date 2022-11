Padre : father = figlio : x - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Padre : father = figlio : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SON

Significato/Curiosita : Padre : father = figlio : x

Nel 17º capitolo, risalente al x° secolo, dello scaldo úlfr uggason, viene annotato un riferimento a loki: "il figlio subdolo di fárbauti". infine nel...

son – cortometraggio statunitense del 1914 prodotto dalla eclair american syn (titolo alternativo son) – film sovietico del 1955 diretto da yuriy ozerov... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con padre; father; figlio; Chuck Berry ne è considerato il padre ; Aiutò il padre Ulisse a sterminare i Proci; Il Claude, matematico americano, definito il padre della teoria dell informazione; È padre di un padre di un padre ; father and Cat Stevens; Il nostro grandfather ; Il grandfather degli italiani; _ Stevens: lanciò la canzone father and Son; Un figlio di Alessandro VI; Fa sì che il figlio unico non resti tale; _ Carofiglio , scrittore; Imperatore d Austria figlio di Maria Teresa; Cerca nelle Definizioni