Osso che forma l impalcatura della spalla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Osso che forma l impalcatura della spalla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCAPOLA

Significato/Curiosita : Osso che forma l impalcatura della spalla

All'ingresso della tomba kv9 di ramses vi, faraone della xx dinastia, in un settore di forma triangolare dove aveva già lavorato parecchi anni prima, ma che aveva...

Per l'articolazione scapolo-omerale. questa cavità è separata dal corpo della scapola da un restringimento detto collo della scapola. inferiormente alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

