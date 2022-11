Ortaggi per la bagna cauda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ortaggi per la bagna cauda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CARDI

Legati intorno strettamente: la pianta assume così un aspetto diritto, bianco e tenero. famoso è il suo utilizzo nella bagna càuda, piatto tipico della gastronomia...

cardi b, pseudonimo di belcalis marlenis almánzar (new york, 11 ottobre 1992), è una rapper, cantautrice, personaggio televisivo e attrice statunitense... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

cardi b, pseudonimo di belcalis marlenis almánzar (new york, 11 ottobre 1992), è una rapper, cantautrice, personaggio televisivo e attrice statunitense... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con ortaggi; bagna; cauda; ortaggi o da sottaceti; Gli ortaggi per la festa di Halloween; L ortaggi o arancione; ortaggi dalle gustose cime; La GP di bagna ia; Fiume che bagna Colonia; bagna la Bulgaria e la Romania; bagna ti in un liquido; Uno dei suoi piatti tipici è la bagna cauda ; Quella sotto sale è usata per la bagna cauda ; Sono ghiotti di bagna cauda e di fonduta; Ortaggi da bagna cauda ;