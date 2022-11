Organo di governo nella Firenze del Magnifico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Organo di governo nella Firenze del Magnifico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 20 lettere : CONSIGLIO DEI SETTANTA

Significato/Curiosita : Organo di governo nella firenze del magnifico

Lorenzo di piero de' medici, detto lorenzo il magnifico (firenze, 1º gennaio 1449 – villa medicea di careggi, 8 aprile 1492), fu signore di firenze dal 1469...

Il consiglio dei settanta fu un organo politico straordinario della repubblica di firenze creato l'8 aprile 1480 da lorenzo il magnifico con il compito...

