Operaio del cantiere navale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Operaio del cantiere navale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ARSENALOTTO

Significato/Curiosita : Operaio del cantiere navale

Riuniti, cantieri navali di voltri), la spezia (cantiere navale del muggiano), livorno (cantiere navale fratelli orlando), marina di carrara, mazara del vallo...

Il termine arsenalotto indica l'operaio di un arsenale, cioè di un cantiere e base navale militare. il termine è passato direttamente all'italiano dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

