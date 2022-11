Non la perdono d occhio i tennisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non la perdono d occhio i tennisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PALLA

Significato/Curiosita : Non la perdono d occhio i tennisti

(tunisi, 11 settembre 1933) è un ex tennista, attore e conduttore televisivo italiano. considerato uno dei migliori tennisti italiani di sempre, nella sua eccezionale...

palla – oggetto generalmente sferico usato in vari sport e giochi palla – uno dei cinque attrezzi della ginnastica ritmica palla – capo d'abbigliamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con perdono; occhio; tennisti; Un perdono ai carcerati; Se essi si perdono ..; Si perdono oziando; La migliore è il perdono ; L occhio del sottomarino; Un corpo nell occhio ; Lo schermo dell occhio ; Antico cocchio romano; La città cinese anagramma di tennisti ; La sigla della classifica dei migliori tennisti professionisti; Lo giocano i tennisti quando il set è sul punteggio di sei pari; Divide i tennisti ; Cerca nelle Definizioni