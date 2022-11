Non mancano nei presepi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non mancano nei presepi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MAGI

Significato/Curiosita : Non mancano nei presepi

Muratori... non mancano comunque statuine ritraenti personaggi più particolari. come per i pastori non esiste limite alla loro quantità, ma nei presepi più semplici...

Nella tradizione cristiana i magi (singolare magio) sono alcuni saggi astrologi che, secondo il vangelo di matteo (2,1-12), seguendo «il suo astro» giunsero... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con mancano; presepi; mancano sui quadranti digitali; Non mancano sulle toelette delle donne; Tra i loro migliori amici non mancano i barboni; Non mancano nei luna park; L elemento vegetale... nei presepi ; I Re del presepi o; I messaggeri... sul presepi o; Affollano il presepi o; Cerca nelle Definizioni