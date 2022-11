Il nome ufficiale del ping pong - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome ufficiale del ping pong. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : TENNIS DA TAVOLO

Significato/Curiosita : Il nome ufficiale del ping pong

D'america e cina, diventerà una stella prima del football e poi del ping-pong e parteciperà alla guerra del vietnam e a un raduno hippy, senza tuttavia...

Significati, vedi ping pong (disambigua). il tennistavolo (anche tennis da tavolo o tennis da tavola), più popolarmente conosciuto come ping pong, è uno degli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con nome; ufficiale; ping; pong; Variante del nome Giacomo; Il nome di Salemme; Disegni in alto: la parte del nome in comune; Una lettera in più e un nome maschile diventa... maturo; Un sottufficiale abbrev; Moglie non ufficiale ; Relativo a un atto ufficiale validato; Grande offesa a pubblico ufficiale ; Sping e la bicicletta; Sping e a vendicarsi; Le resping e l innocente; I ping uini le hanno atrofizzate; Si oppong ono alle riforme; Si impong ono col battesimo; Compong ono lo scheletro; Si oppong ono ai pregi; Cerca nelle Definizioni