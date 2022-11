Musulmani : moschea = Ebrei : x - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Musulmani : moschea = Ebrei : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SINAGOGA

Significato/Curiosita : Musulmani : moschea = ebrei : x

Muro del pianto. gli ebrei usano recarsi in preghiera alla base di tale muro (quindi all'esterno della spianata). per i musulmani, il monte del tempio...

Nominata, vedi da sinagoga. disambiguazione – se stai cercando notizie sulla rappresentazione allegorica nell'arte medievale, vedi sinagoga (allegoria). interno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

