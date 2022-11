Un misurino per medicinali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un misurino per medicinali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CONTAGOCCE

Prodotto farmaceutico, sia esso medicinale o non medicinale. i prodotti farmaceutici non sono di per sé né medicinali né principi attivi, perciò rientrano...

È un attrezzo chimico ideato da louis pasteur, normalmente denominato contagocce; essa è formata da un tubicino vitreo abbastanza sottile sulla cui sommità...

