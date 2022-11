Il mezzo cingolato per preparare il campo di sci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il mezzo cingolato per preparare il campo di sci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : BATTIPISTA

Significato/Curiosita : Il mezzo cingolato per preparare il campo di sci

Bombardier br180 ll gatto delle nevi è un veicolo a motore cingolato strutturato per muoversi sulla neve. la maggior parte dei gatti delle nevi ha due... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con mezzo; cingolato; preparare; campo; In mezzo alla scarpa; In mezzo al polo; Prima di mezzo giorno; Pianure in mezzo ai monti; Mezzo cingolato che sposta la terra ing; Grosso veicolo cingolato ; Grosso aratro trainato da un trattore cingolato ; Un veicolo cingolato ; Gustoso modo di preparare il pollo; È usato per preparare emulsioni cosmetiche; preparare da mangiare; Si usa per preparare un aranciata; Antichi abitatori di Chieti e campo basso; Inerente a un determinato campo di attività; Le effettuano i calciatori da bordo campo ; Scendere sul campo ;