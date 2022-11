Metallo per leggerissime montature - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Metallo per leggerissime montature. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TITANIO

Significato/Curiosita : Metallo per leggerissime montature

L'incavo dell'occhio. gli occhiali erano costituiti da una montatura degli occhiali leggerissima, circa 15 grammi, in lega placcata d'oro (arista), con dei...

Rutilo e ilmenite. il titanio non è tossico e non risulta essenziale per nessuna specie vivente. il titanio (dal latino titanus, titano, nome del dodicesimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con metallo; leggerissime; montature; metallo che può causare allergie; Un metallo per gli orologi; metallo grigio lucente; Il metallo Mn nella tavola periodica; leggerissime e trasparenti; Chi lo pratica cavalca moto leggerissime ; Metallo usato per leggerissime montature; Hanno lenti e montature ; Metallo per montature ; Un metallo per montature ; I loro clienti finiranno per portare delle montature ; Cerca nelle Definizioni