È mèta di pellegrinaggi in Bosnia-Erzegovina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È mèta di pellegrinaggi in Bosnia-Erzegovina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MEDJUGORJE

Significato/Curiosita : E meta di pellegrinaggi in bosnia-erzegovina

Di gerusalemme-terra santa e medjugorie in bosnia ed erzegovina. fino ad un secolo fa tutti i pellegrinaggi si svolgevano a piedi. oggi solo alcuni hanno...

Conferenza episcopale dell'ex jugoslavia a proposito di medjugorje - medjugorje website ^ medjugorje, terminati i lavori della commissione d'inchiesta notizia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con mèta; pellegrinaggi; bosnia; erzegovina; La mèta della nostra gita 4730 Roma; La mèta della gita 4728 Barletta Andria Trani; È mèta di turismo balneare della Spagna; La mèta della gita Belluno 4727; È il simbolo del pellegrinaggi o nella città di Santiago di Compostela; Località della Francia meta di tanti pellegrinaggi ; Luogo di pellegrinaggi o dei fedeli musulmani; Una celebre meta inglese di pellegrinaggi o; Il calciatore bosnia co dell Inter Dzeko; La città bosnia ca dello Stari Most; Ivo, scrittore bosnia co; Il Bregovic musicista bosnia co; Città dell erzegovina nota per il ponte; Lo stato balcanico con la erzegovina ; Capoluogo dell erzegovina ; È unita all erzegovina ; Cerca nelle Definizioni