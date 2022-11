Il materiale delle fiabesche scarpette di Cenerentola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il materiale delle fiabesche scarpette di Cenerentola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : VETRO

Significato/Curiosita : Il materiale delle fiabesche scarpette di cenerentola

Il vetro è un materiale ottenuto tramite la solidificazione di un liquido non accompagnata dalla cristallizzazione. i vetri sono solidi amorfi, dunque... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con materiale; delle; fiabesche; scarpette; cenerentola; materiale per maschere; Viene risarcito, ma non è materiale ; materiale incendiario; materiale per fare cappelli; Lo sono le gambe delle bugie; Il ferro a uncino usato per la caccia delle balene; La sede delle tonsille; Gli andamenti delle malattie; Taglia la legna nelle foreste fiabesche ; fiabesche creature; fiabesche creature con la barba; Piccole creature fiabesche ; Il gonnellino indossato con speciali scarpette ; Il materiale delle scarpette di Cenerentola; Sotto le scarpette dei podisti; Le scarpette omonime delle danzatrici; Ne ha due cenerentola ; Musicò La cenerentola ; Vi partecipa cenerentola ; Fata che permette a cenerentola di andare al ballo; Cerca nelle Definizioni