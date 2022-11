Il materiale da costruzione presente nel Mar Morto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il materiale da costruzione presente nel Mar Morto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MARMO

Significato/Curiosita : Il materiale da costruzione presente nel mar morto

Manoscritti ritrovati intorno a qumran tra il 1947 ed il 1956. sulla sponda nord-occidentale del mar morto, 12 chilometri a sud di gerico, si incontrano...

Significati, vedi marmo (disambigua). il marmo è una roccia metamorfica composta prevalentemente di carbonato di calcio (caco3). il vocabolo marmo deriva dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

